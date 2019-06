Arrenquen els llaços grocs de l'esplanada de Lledoners

El centre penitenciari de Lledoners s'ha despertat aquest divendres sense els llaços grocs que lluïen des de dimecres després del retorn dels presos independentistes. Només han quedat dempeus alguns plàstics grocs que decoren la barana del pas superior de la via del tren.

Alguns elements com les tarimes de fusta des d'on es diu bona nit als presos o cons de senyalització que s'utilitzen per regular el trànsit també han patit danys i desperfectes. Els autors dels fets han canviat les estelades de les copes dels arbres per banderes espanyoles.