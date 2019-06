Crema el cobert d'una casa al barri de Viladordis de Manresa

Un incendi va cremar ahir a la matinada el cobert adossat a una casa del barri de Viladordis de Manresa coneguda com a cal Minguet, segons van informar ahir fonts del Bombers de la Generalitat.

Les flames van cremar el cobert d'uns 60 metres quadrats que és adjunt a l'habitatge i on hi havia guardada maquinària i estris per treballar al camp.

Segons van assenyalar les mateixes fonts, l'incendi no va causar danys estructurals ni va afectar la resta de la casa. Tampoc hi va haver ferits.

Els Bombers de la Generalitat, que van rebre l'avís de l'incendi quan faltaven uns 10 minuts per a les dues de la matinada de dijous, van treballar al lloc dels fets amb un sola dotació.