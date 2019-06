Detingut a Piera per tenir 1.466 plantes de marihuana a casa

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Piera que tenia 1.466 plantes de marihuana a casa. L'home, de 60 anys, de nacionalitat espanyola i veí del mateix municipi, va ser arrestat el passat dimecres 26 de juny i el jutge de guàrdia n'ha decretat la llibertat amb càrrecs aquest divendres. Se l'acusa d'un delicte contra la salut pública, un de defraudació de fluid elèctric i un altres de tinença il·lícita d'armes.

La detenció és el resultat d'una investigació que es va obrir a mitjans de juny, després de tenir coneixement de la possible existència d'una plantació de marihuana en una casa de la urbanització Can Mas, a Piera. Els agents van comprovar que de l'interior de l'immoble en sortia una forta olor de marihuana i també que hi havia una connexió fraudulenta que abastia d'electricitat la casa.

Després de diferents indagacions, el passat 26 de juny els investigadors van fer una entrada i perquisició a la casa. Un cop al seu interior van observar que hi havia dues estances de grans dimensions que estaven destinades al cultiu de marihuana. En total es van localitzar 1.466 plantes i una complexa instal·lació amb focus, extractors, filtres i altres objectes que estaven destinats al cultiu indoor.

Per altra banda també es va localitzar una arma de foc, concretament un revòlver i la seva munició.

Davant de tot això, els agents van detenir l'home que es trobava a l'interior de la casa per la seva presumpte relació amb un delicte de tràfic de drogues. A més se'l va acusar d'un delicte de defraudació de fluid elèctric perquè havia manipulat el subministrament elèctric i també per la tinença d'una arma de foc de manera il·legal.

Després de passar, aquest divendres, a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Igualada, el jutge en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.