Una dona en estat crític en caure d'un sisè pis quan intentava entrar a casa

Una dona de 39 anys d'edat va resultar ferida crítica ahir al migdia després de caure en un celobert quan intentava accedir al seu habitatge a través de la finestra, segons explicaven veïns i fonts dels Mossos d'Esquadra. Els fets van tenir lloc al carrer de la Sagrada Família de Manresa, situat al barri que porta el mateix nom.

La dona va caure des d'un sisè pis, que són les golfes, quan intentava accedir, a través d'una finestra i amb una corda, al seu habitatge, un cinquè. Ahir a la tarda, els veïns encara es feien creus del que havia passat i de la temeritat de la dona.

Els fets van passar a quarts d'una del migdia i el Ferran (no vol que es publiqui el seu cognom), que juntament amb la seva família viu al primer pis, on hi ha la claraboia on va caure la víctima, va ser el primer que va atendre-la. També ell va avisar els serveis d'emergències. Ahir a la tarda explicava a Regió7 que havia sentit «un soroll molt bèstia al celobert», va sortir i hi va trobar la dona, que minuts abans li havia trucat per l'intèrfon demanant si li podia obrir la porta del bloc de pisos. Quan va sortir al celobert, explicava el Ferran, va trobar la dona que havia impactat sobre la claraboia.

«Temia el pitjor, però quan li he tret de sobre la uralita, ha parlat i he vist que estava conscient», explicava aquest veí.

També va ser el Ferran qui va avisar els serveis d'emergències i narra que de seguida hi van arribar els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), els Bombers i els Mossos d'Esquadra i la Policia Local, que es van fer càrrec de la situació. La dona va ser portada en ambulància fins al pati de l'escola la Font, on havia aterrat l'helicòpter del SEM, que la va traslladar fins a l'hospital Parc Taulí de Sabadell en estat crític.

D'altra banda, ahir a la tarda efectius dels Bombers i de la Policia Local van anar a l'habitatge de la dona, d'on van rescatar els seus animals de companyia, un gos de raça pitbull i un conill que van treure en una gàbia.