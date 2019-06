Els acusats d'abús sexual a Manresa eren veïns de la ciutat d'entre 19 i 39 anys

Els set processats que a partir de dimarts que ve seuran al banc dels acusats per un presumpte cas d'abusos sexuals a una menor de 14 anys, amb penetració inclosa, que ahir va avançar Regió7, i que recorda el cas de La Manada, eren veïns de Manresa i no tenien antecedents penals en el moment dels fets. Els presumptes abusos van passar el 2016 i sis dels acusats tenien entre 19 i 26 anys, i un altre en tenia 39.

Concretament, els fets van passar el 29 d'octubre del 2016 a l'antiga fàbrica Vinyes de Manresa i, segons ha pogut saber Regió7, la víctima va presentar la denúncia el 2 de novembre. Arran d'això, els Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació que, juntament amb el fet que la víctima conegués almenys un dels presumptes autors dels fets, va portar a la detenció, entre els dies 9 i 10 de novembre, dels set acusats que ara seran jutjats.

El cas recorda el de La Manada, ja que malgrat l'existència de penetracions vaginals i orals, la fiscalia acusa sis dels processats per abusos sexuals i no per agressió sexual, és a dir per violació. A més, segons el relat de la fiscalia, quan la majoria ja havien marxat de l'antiga fàbrica Vinyes, dos dels processats van abusar de nou de la noia, malgrat que la víctima els havia expressat el seu dolor i havia demanat que la deixessin. Aquests dos processats, el fiscal els acusa del delicte d'abús sexual continuat, pel qual demana 12 anys de presó. A un, cal sumar-li la petició de set anys i mig més per tres delictes d'obstrucció a la justícia. Per a quatre dels acusats, el fiscal demana 10 anys de presó per abús sexual, i a un cal afegir-hi un any i mig més per amenaces. Per a tots sis també demana odres d'allunyament i que indemnitzin la víctima amb 15.000 euros de forma conjunta i solidària.

El setè processat només està acusat d'omissió del deure d'impedir un delicte. La fiscalia assegura que aquest jove, «plenament coneixedor de l'edat de la menor i observant com davant seu els seus amics la penetraven vaginalment per torns, es va quedar mirant mentre es masturbava». S'enfronta a una multa de 8 euros diaris durant un any i mig.

Dels set acusats, tres són espanyols i els altres quatre són originaris de països llatinoamericans. De tots ells, només un va entrar en presó provisional.