Ampans, actual propietari de l'antiga fàbrica Vinyes, millorarà la seguretat de l'immoble

Ampans és el propietari, des del 2018, de l'antiga fàbrica Vinyes, l'edifici on hauria tingut lloc aquest cas de presumptes abusos sexuals. Tot i això, els fets van tenir lloc el 2016 quan l'entitat manresana no era propietària de l'immoble. Fonts de l'entitat consultades per Regió7 explicaven que fa uns mesos van tapiar algunes de les entrades i també van instal·lar tanques perimetrals de malla. Aquestes mesures, però, no són suficients per impedir l'accés a l'edifici que es troba en molt mal estat tal i com va comprovar ahir Regió7. Davant aquest fet, Ampans va assegurar que «en els propers dies posarem mesures de seguretat per limitar l'accés». D'altra banda, també van avançar a que a instàncies de l'ajuntament, en els propers dies enderrocaran un mur.

De cara el futur, és que el lloc aglutini els serveis de formació professional de l'entitat, tot i que el projecte no té data d'execució.