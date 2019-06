Dos rescats per cops de calor al Pirineu

Els Bombers van haver de fer dos rescats ahir al Pirineu a persones afectades per la calor. El primer va tenir lloc al terme municipal de Bagà, a la canal de la Serp, quan una dona de 42 anys que estava fent una excursió va tenir una lipotímia. Bombers va rebre l'avís a les 5 de la tarda i hi va enviar l'helicòpter dels GRAE i una dotació terrestre. La dona estava fent amb altres excursionistes la ruta dels Cavalls de Vent. Per altra banda, van haver de rescatar una altra dona que feia una excursió a Lles de Cerdanya i que mentre caminava es va desmaiar.