Identifiquen un presumpte incendiari que cala foc a solars de Manresa

La Policia Local de Manresa ha identificat un presumpte incendiari que seria l'autor de diversos focs que aquests dies han cremat a diferents punts de la ciutat. Fonts policials consultades per Regió7 s'han limitat a confirmar que hi ha el presumpte piròman identificat però no han concretat de quins focs en seria l'autor. També han assegurat que de moment no s'ha portat a terme cap detenció. Des de dimecres a la nit, a Manresa hi ha hagut almenys cinc incendis que han afectat vegetació diversa.

El cert és que el matí d'aquest dilluns, a Manresa hi ha hagut dos incendis de vegetació en diferents punts i en un curt interval de temps. El primer s'ha originat cap a 9:13h i ha afectat uns 300 metres quadrats de rostoll al carrer Navarcles, al polígon industrial dels Dolors de Manresa, a tocar del foc que aquest diumenge va afectar un camp ple de rostoll al barri de la Parada de Manresa, just darrera de l'escola la Sèquia. En aquesta zona fa uns dies ja hi va haver un altre foc, segons asseguraven els veïns.

El segon incendi d'aquest matí s'ha produït al carrer de la Pedrera, que està situat a tocar de la carretera que uneix el centre urbà de Manresa amb el barri del Xup.

D'altra banda, aquest divendres, un incendi va cremar un 60 metres quadrats de matolls a la zona de l'escola Puigberenguer de Manresa. El foc es va iniciar a les 23:41h i en les tasques d'extinció hi va participar una dotació dels Bombers de la Generalitat. Segons van informar fonts del mateix cos, l'incendi va estar apagar en una mitja hora.

El dimecres passat a la tarda també hi va haver un incendi de vegetació. En aquest cas va ser al carrer Concòrdia on van cremar uns 80 metres quadrats .