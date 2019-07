Els acusats d'abusar sexualment d'una menor a Manresa neguen haver-hi tingut relacions

Els sis acusats d'abusar sexualment d'una menor a Manresa el 2016 han negat els fets. Ha estat en la primera sessió del judici que s'ha celebrat aquest matí a l'Audiència de Barcelona.

Tots els acusats han reconegut haver estat al lloc dels fets, l'antiga fàbrica Vinyes, durant la nit i també que s'hi va consumir alcohol i s'hi van fumar porros de marihuana.

D'altra banda, les proves d'ADN trobades a la roba de la víctima només han donat positiu en el cas d'un dels acusats. Tot i això, hi hauria més restes però no s'han pogut identificar. Els fluids identificats corresponen a D. D. L. R., que ha estat en presó preventiva durant uns 20 mesos tot i que actualment, com la resta d'acusats, ja es troba en llibertat.