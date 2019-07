Demanen penes d'agressió sexual en el cas de la menor manresana

La representació processal de la família de la menor que hauria estat víctima d'una violació en grup a Manresa, exercida pel Bufet Matamala, va emetre ahir un comunicat en què assegura que comparteix «essencialment» els fets narrats per la Fiscalia, que va avançar Regió7, si bé discrepa «en la seva qualificació, tenint en compte l'especial vulnerabilitat de la víctima», que tenia 14 anys i que «es trobava en estat molt important d'embriaguesa».

Per aquests motius, l'acusació particular qualifica els fets de constitutius de dos delictes d'agressió sexual continuat a una menor per a dos dels acusats que «van realitzar diversos actes d'accés carnal a la víctima per diverses vies» i delictes d'agressió sexual a una menor per a la resta d'acusats, excepte per al subjecte que només es va masturbar, a qui s'imputa un delicte d'omissió del deure d'impedir delictes. Així, la petició de penes és similar a la de La Manada, de 15 anys de presó per als acusats, excepte per als dos que haurien comès delictes d'agressió sexual continuats. Per a ells es demanen 20 i 18 anys de presó, respectivament. Per a l'individu que es va masturbar la petició és únicament d'una multa. La mateixa defensa creu que la recent sentència de La Manada els és favorable de cara a les condemnes en aquest cas, ja que presenten alguns similituds.

Així mateix, respecte de tots ells, excepte de l'acusat pel delicte d'omissió, se sol·liciten com a penes accessòries 10 anys de llibertat vigilada i 10 anys d'aproximació i prohibició de comunicació amb la víctima. A més, a un dels acusats del delicte d'agressió sexual continuat, se li imputen quatre delictes d'obstrucció a la justícia per «haver amenaçat diversos testimonis».