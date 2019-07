Detenen un home per agredir la dona i una filla de 20 mesos, a Manresa

La Policia Local de Manresa ha detingut aquest cap de setmana dos homes per dos casos de violència domèstica, als quals s'acusa d'agredir les seves respectives parelles. En un dels casos, el presumpte agressor va atacar la seva dona i la seva filla de només 20 mesos. En l'altre cas, el detingut va agredir la seva parella i un dels agents de la Policia Local que s'havia desplaçat fins al lloc dels fets.

Segons va informar la Policia Local de Manresa, la primera de les dues detencions es va produir dissabte al matí en un punt proper a l'escola Renaixença.

Segons van explicar fonts del cos policial, van rebre diverses trucades informant que al carrer hi havia una dona mig nua que estava plena de sang, que portava una criatura en un cotxet i que reclamava que algú truqués a la policia. Quan els agents hi van arribar, van trobar la dona, una manresana de 31 anys, i la seva filla, de 20 mesos, que els va explicar que totes dues havien estat agredides i fetes fora de casa per la parella, que era a casa, en aquella mateixa zona.

Els agents van comprovar que mare i filla tenien nombroses lesions recents compatibles amb una agressió, motiu pel qual es va activar un equip de bombers per tal que els agents poguessin accedir al domicili on el presumpte agressor s'havia tancat i es negava a obrir la porta.

Amb l'ajuda del camió cistella dels bombers, els agents van intentar accedir a l'habitatge des d'un balcó, però finalment el presumpte agressor va obrir la porta i va ser detingut.

El segon detingut del cap de setmana també per un cas de violència masclista, ho va ser diumenge a la tarda després que la policia rebés diverses trucades d'un domicili del carrer de la Font del Gat on semblava que hi havia una baralla violenta.

Quan les patrulles de la Policia Local van arribar al lloc dels fets, van percebre signes de violència ambiental i van apreciar que la dona, una jove de 22 anys d'edat, tenia lesions recents que eren compatibles amb una agressió.

Per aquest motiu, l'home, de 32 anys d'edat, va ser detingut encara que va oferir resistència i també va agredir un dels agents.