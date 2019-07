La Policia Local identifica un incendiari que calafoc en solars de Manresa

La Policia Local de Manresa ha identificat un presumpte incendiari que seria l'autor de diversos focs que els darrers dies han cremat a diferents punts de la ciutat.

Fonts policials consultades per Regió7 es van limitar a confirmar que s'ha identificat el presumpte piròman sense concretar quins focs hauria provocat. També van assegurar que no s'ha fet cap detenció. Des de dimecres a la nit, a Manresa hi ha hagut almenys sis incendis de vegetació, tot i que les fonts consultades no concretaven si els atribueixen al presumpte incendi. Ahir al matí, a Manresa hi va haver dos focs de vegetació en un curt interval de temps. El primer es va originar a les 9:13 h i va afectar uns 300 m2 de rostoll al carrer Navarcles, als Dolors, a tocar del foc que diumenge va afectar un camp ple de rostoll al barri de la Parada, just darrere de l'escola la Sèquia. En aquesta zona fa uns dies ja hi va haver un altre foc, segons asseguraven els veïns. El segon incendi d'ahir va ser al car-rer de la Pedrera, a tocar de la car-retera que uneix el centre urbà amb el barri del Xup.

Altres focs dels últims dies han estat, diumenge a les sis del matí, al carrer Sant Joan; divendres a la nit, a la zona de l'escola Puigberenguer, i dimecres a la tarda, al carrer Concòrdia.