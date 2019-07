Un veí d'Avinyó atraca amb una escopeta un restaurant de Sallent

Al restaurant La Sala de Sallent van tenir un bon ensurt quan aquest diumenge a la tarda els va atracar un home a punta d'escopeta i va disparar un tret que va deixar un forat en una biga de fusta de l'establiment. L'home, un veí d'Avinyó de 54 anys d'edat, va ser detingut poc després pels Mossos d'Esquadra.

Ahir al migdia, aquest era el tema estrella de conversa entre els treballadors del restaurant. Una de les seves responsables explicava en declaracions a Regió7 que per sort tot havia quedat en un ensurt. Aquesta responsable, que preferia no revelar el seu nom, explicava que l'home s'havia presentat al restaurant poc després de les quatre de la tarda i els va exigir que els donessin diners.

En un primer moment s'hi van negar i li van assegurar que només havien fet cobraments amb targetes de crèdit. Va ser aleshores quan l'home va carregar l'escopeta amb la qual els estava amenaçant i va disparar un tret que va travessar una biga de fusta de sobre una barra. Finalment va aconseguir emportar-se la caixa amb uns 500 euros. Al cap d'una hora i mitja després, l'home va ser detingut a casa seva a Avinyó pels Mossos d'Esquadra amb la col·laboració de la Policia Local de Moià.

Des del restaurant també explicaven que en aquells moments ja només hi quedaven els comensals de dues taules, que «es van espantar molt», tal com també els va passar a algunes de les cambreres perquè des del punt on estaven no tenien visibilitat cap al lloc dels fets i no sabien quines conseqüències havia tingut el tret que van sentir.

Ahir a la tarda, l'home es trobava encara sota custòdia dels Mossos d'Esquadra, que mantenien la investigació oberta, en espera de passar a disposició judicial. Està acusat de robatori amb violència i de tinença d'armes i explosius ja que l'escopeta que portava no tenia llicència.