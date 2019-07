Més de dues-centes persones tallen el trànsit al centre de Manresa en suport a la menor

Més de dues-centes persones van participar ahir a la tarda a Manresa en la concentració, convocada per Acció Lila i l'Assemblea d'Afectades pel Masclisme i el Patriarcat, de suport a la menor que va denunciar haver estat violada en grup el 2016.

Passades les 8 de la tarda, les concentrades, amb una pancarta que deia «Si ens toquen a una responem totes», van deixar la plaça Sant Domènec i van ocupar la calçada.

La policia va aturar el trànsit i les manifestants es van desplaçar fins a la confluència de la carretera de la Muralla de Sant Francesc amb la carretera de Cardona, on van seure a terra per seguir la lectura d'un manifest. A la concentració hi van participar majoritàriament dones però també hi havia homes que van voler expressar el seu rebuig.

En el manifest es va qüestionar el sistema judicial espanyol i se'l va qualificar de «patriarcal». També es va lamentar que amb les evidències que ja hi ha sobre la taula les acusacions siguin per abús i no per agressió sexual. Amb la manifestació es volia mostrar suport a la denunciant, que avui ha de declarar davant del tribunal i tornar a recordar els fets. La concentració va durar aproximadament mitja hora i va aplegar persones de totes les edats.