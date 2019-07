Un tiet de la víctima de l'atac sexual de Manresa intenta atacar els acusats

Els Mossos d'Esquadra han intervingut aquest dimecres per contenir a un oncle de la víctima de la violació múltiple de Manresa que intentava llançar-se sobre els set acusats, a les portes de l'Audiència de Barcelona on se celebra el judici.

La sessió del judici prevista per avui, en la qual havia de declarar la víctima i testimonis clau del cas, s'ha acabat suspenent per una qüestió personal que afectava un dels lletrats de la defensa, per la qual cosa aquestes declaracions s'han ajornat a dilluns. Aquest dijous està previst que el judici es reprengui de nou i la sessió es dedicarà a les proves pericials.

No obstant això, s'han viscut moments de tensió a les portes de l'edifici judicial, on familiars de la menor i grups feministes han increpat els processats, que estan en llibertat provisional.

Quan els set processats sortien del Palau de Justícia, un cop suspesa la vista, un oncle de la menor, que portava una petita pancarta amb el lema "No és abús, és violació", ha intentat envestir-les, cosa que ha obligat a intervenir a diversos mossos d'esquadra per contenir-mentre els acusats abandonaven el lloc.

El judici va començar aquest dimarts a l'Audiència de Barcelona amb sis acusats d'abusar sexualment d'una menor a Manresa el 2016. Tots sis van negar haver mantingut relacions amb ella i alguns d'ells fins i tot van afirmar que no la coneixien. Després de la suspensió de la sessió d'aquest dimecres, es preveu que el judici continuï dijous amb la compareixença de pèrits i que la declaració de la víctima se celebri dilluns.

L'adolescent, que tenia 14 anys en el moment en què suposadament va ser abusada per sis homes i que actualment encara és menor d'edat, havia de declarar avui, a les 10 del matí, davant del tribunal que jutja el cas de la Manada de Manresa, però la compareixença ha quedat posposada per qüestions personals de la defensa. El jutge ha suSpès la sessió d'avui perquè una de les advocades pogués atendre les responsabilitats personals per la mort d'un familiar.

La noia farà la seva declaració dilluns, segons el nou calendari que ha establert el tribunal del cas. Per dijous hi ha prevista la revisió de les proves pericials i per dilluns, les testificals.

Després que ahir declaressin els set acusats –sis per delictes sexuals i un per no haver-ho evitat malgrat que, segons la Fiscalia, ho podria haver fet–, com passa en aquest tipus de judicis, la vista va quedar ajornada fins a avui a les 10 del matí. La compareixença de la noia es podria fer a porta tancada en tractar-se d'una menor.

A part de la noia de 14 anys, també queda pendent que declarin diferents testimonis que també van ser a la festa a l'antiga fàbrica Vinyes, on presumptament van tenir lloc els abusos sexuals, segons la Fiscalia, i agressions, segons l'acusació particular, a la menor per part dels acusats.