Tres processats han estat 11 mesos en presó i un, dos anys

? Tres dels sis acusats per delictes sexuals han estat 11 mesos en presó preventiva. Un altre va estar en presó durant 2 anys. Es tracta de D. D. L. R. i és l'únic dels acusats del qual s'han identificat restes biològiques a la roba que aquell dia portava la menor. En el judici d'ahir, aquest processat va assegurar desconèixer com havien arribat aquestes restes als pantalons que portava la menor. També va afirmar que s'havia sotmès voluntàriament a les proves d'ADN per si se'l podia relacionar amb les restes de fluids trobades en la roba de l'adolescent. Tot i això, segons ha pogut saber Regió7, en realitat aquest jove no s'hauria sotmès a les proves de manera voluntària. Aquest acusat, va assegurar ahir que havia estat empresonat «injustament» durant aquests aproximadament dos anys.

D'altra banda, a part d'ell, tres dels joves ara jutjats també van passar un total d'11 mesos en presó preventiva arran dels fets que ara es jutgen. El presumpte cas d'abusos hauria tingut lloc la nit del 29 d'octubre del 2016 i van ser denunciats el 2 de novembre. Les detencions es va portar a terme, aproximadament, una setmana després, entre el 9 i el 10 de novembre, tal com ja va explicar Regió7 divendres passat.