La víctima declararà avui davant el jutge a porta tancada

L'adolescent, que tenia 14 anys en el moment en què suposadament van passar els fets i que actualment encara és menor d'edat, declararà avui davant del tribunal que jutja el cas, i segons van assegurar fonts de l'acusació particular, representada pel bufet d'advocats manresà Matamala, ho farà a porta tancada.

Després que ahir declaressin els set acusats –sis per delictes sexuals i un per no haver-ho evitat malgrat que, segons la Fiscalia, ho podria haver fet–, com passa en aquest tipus de judicis, la vista va quedar ajornada fins a avui a les 10 del matí.

A part de la noia de 14 anys, també està previst que avui declarin diferents testimonis que també van ser a la festa a l'antiga fàbrica Vinyes, on presumptament van tenir lloc els abusos sexuals, segons la Fiscalia, i agressions, segons l'acusació particular, a la menor per part dels acusats.