La declaració de la menor s'ajorna fins dilluns que ve

? La sessió del judici, que va començar dimarts, prevista per a ahir va quedar ajornada per la mort d'un familiar d'una de les advocades de l'acusació. Davant d'aquesta situació, el tribunal que jutja el cas va acordar suspendre la sessió d'ahir, en la qual havien de declarar els testimonis, entre els quals hi ha la menor que va denunciar els fets i que és previst que declari a portada tancada. Aquesta sessió s'ha traslladat a dilluns i avui, a partir de les 10 del matí, es dedicarà la jornada a les diferents proves pericials sobre el cas.