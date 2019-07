Les psicòlogues consideren creïble el relat de la menor del cas d'abusos

Les psicòlogues que han atès la menor del cas d'abusos sexuals de Manresa, consideren que el relat que la noia els va donar dels fets és creïble. Segons han explicat, la jove estava en tractament psicològic quan haurien passat els fets denunciats, que li van agreujar el trastorn adaptatiu que ja patia.

Al llarg de la segona sessió del judici, que s'ha celebrat aquest dijous al matí a l'Audiència de Barcelona, psicòlogues que van atendre la menor, aquesta estava en tractament per un trastorn alimentari i també per addicció a substàncies tòxiques, concretament al cànnabis. A més, han assegurat que en cap moment havien detectat indicis de «fabulació» en el seu relat i que la seva explicació dels fets sempre ha estat coherent.

En un primer moment, la noia va ser atesa a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on se li va fer una revisió forense i on també es va activar el protocol per als casos d'abusos sexuals, donat el relat que els va explicar la jove.

Les autores de l'informe han explicat que en la revisió se li va detectar una lesió lleu al pit i una altra a la tíbia, però que això no descarta que hagués pogut patir abusos. A preguntes d'una de les defenses també ha respost que és possible que la penetressin sis homes sense que això li produís cap lesió a la zona genital.

Un temps després dels fets la noia també va ser atesa per una psicoterapeuta de la Fundacó Vicky Bernadet, especialitzada en l'ajuda a menors que han estat víctimes d'abusos, que va explicar que la menor també patia trastorn adaptatiu, que se li hauria agreujat arran dels fets. Aquest fet es traduïa, segons va explicar la psicòloga, en por a sortir al carrer, a anar a l'escola i en definitiva, capacitat per adaptar-se a l'entorn. Tot i això, ha assegurat que la situació de la jove va millorar gràcies al tractament, que va reprendre els estudis i que havia aconseguit bones notes. Per altra banda, segons ha assegurat, la jove també tenia por de possibles amenaces. Tot i això, ha afirmat que en les dates prèvies a la celebració del judici la noia se sentia «desbordada» i que si no hagués estat pels fets que ara es jutgen «no tindria la simptomatologia descrita». La psicopedagoga també ha assegurat que el relat de la menor sempre ha estat coherent.

El judici es reprendrà dilluns amb la declaració de la menor i d'un total de 13 testimonis.