La roba de la menor del cas d'abusos tenia restes de dos homes no identificats

La roba de la menor de 14 anys que va denunciar haver estat víctima de delictes sexuals contenia restes de líquid seminal de dos homes que no han estat identificats, segons ha pogut saber Regió7.

A les anàlisis forenses es van poder aïllar les restes de líquid seminal de tres persones, a part d'altres restes que no tenien prou qualitat per poder-les identificar. De les tres restes aïllades, una correspon a Daniel David R. L., que en un primer moment va negar-se a sotmetre's a les proves d'ADN i no ho va fer fins mesos després quan les proves van resultar negatives per a la resta dels acusats en aquest cas. L'única peça de roba de la menor que s'ha pogut analitzar han estat els pantalons que portava la nit del 29 d'octubre del 2016, en la qual haurien tingut lloc els fets ara jutjats. Ahir, el judici es va suspendre fins avui (vegeu desglossat).

D'altra banda, els Mossos d'Esquadra van intervenir ahir per contenir un oncle de la víctima de la presumpta violació múltiple de Manresa que intentava llançar-se sobre un dels set acusats, a les portes de l'Audiència de Barcelona on se celebra el judici.

Va ser quan els set processats sortien del Palau de Justícia, un cop suspesa la vista, que un oncle de la menor, que portava una petita pancarta amb el lema «No és abús, és violació», va intentar envestir-los, cosa que va obligar a intervenir diversos mossos d'esquadra per contenir-lo mentre els acusats marxaven. Els fets es poden veure en un vídeo a Regió7.

Els set acusats en aquest cas, sis dels quals ho estan per delictes sexuals i un per omissió del deure d'evitar un delicte, van assegurar que havien estat al lloc la nit en què haurien tingut lloc els fets però tots van assegurar que no havien mantingut relacions sexuals amb la menor. Dels sis acusats per la Fiscalia, dos ho estan per agressió sexual continuada. Són Maikel P. T. i Bryan Andrés M. C. A aquest últim, també se li imputen tres delictes d'obstrucció a la justícia.

A Marco Antonio R. T., Daniel David R. L, Tordanis J. C. i Walter D. C., se'ls processa per un delicte d'abús sexual, encara que en el cas de Marco Antonio R. T., cal afegir-hi el d'amenaces. Finalment, hi ha un setè acusat, Ivan G. R., per un delicte d'omissió del deure d'impedir els delictes. L'acusació particular, però, eleva tots els delictes d'abús sexual a agressió sexual, amb penes més severes.