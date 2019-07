Els Bombers fan un vol de reconeixement a les comarques centrals per detectar possibles incendis

La unitat GRAF (Grup de Recolzament d'Accions Forestals) dels Bombers de la Generalitat han fet un vol de reconeixement al sud del Solsonès, el nord del Bages i el Berguedà per detectar possibles incendis causats per la tempesta elèctrica del dijous. Després d'aquestes jornades amb una forta onada de calor, s'ha extremat la precaució en zones forestals i d'alt risc d'incendi. Les comarques centrals com són el Bages, Anoia, Solsonès i Berguedà estan en el punt de mira per l'alt risc d'incendi que pot haver-hi, degut al clima de la zona.