Capturen un emú a Horta d'Avinyó

Horta d'Avinyó va tenir un curiós visitant ahir. Es tracta d'un emú que s'havia escapat i es passejava pel nucli bagenc. L'emú va estar caminant per camps i carrers ahir al migdia. Ja feia dies que se l'havia vist per la zona, segons un testimoni consultat per Regió7. Posteriorment, els Agents Rurals van capturar l'animal, que era un exemplar adult.