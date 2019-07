Convoquen una concentració de suport a la noia presumptament violada per sis joves a Manresa

El Comitè de vaga 8M Manresa ha organitzat una concentració per aquest dilluns, a dos quarts de nou del matí, a les portes de l'Audiència de Barcelona per donar suport a la noia que presumptament va ser violada per sis joves en una fàbrica abandonada de la capital del Bages ara fa tres anys. Està previst que dilluns declari la víctima, i ho farà a porta tancada perquè encara és menor (ara té 16 anys) i evitar així qualsevol tipus de contacte amb els acusats. Dilluns també declararan els testimonis, que seran claus ja que la jove no recorda els fets. En un comunicat, la família de la noia ha demanat respecte i també ha reclamat que no s'utilitzi "el seu dolor" per alimentar opinions i comentaris de caire racista o feixista. Es mostren confiats en la justícia i asseguren no estar preparats per tota l'expectació mediàtica que s'està generant al voltant d'aquest cas.

A través d'un comunicat, la família de la menor ha volgut agrair públicament les mostres de suport rebudes i demanen que no s'utilitzi el cas "per alimentar opinions o comentaris de caràcter feixista o racista". "Durant aquests 3 anys de silenci i d'impotència, el nostre objectiu ha estat i segueix estant la defensa i la recuperació en tots els àmbits de la nostra petita", asseguren, tot confiant en el fet que la justícia resolgui a favor i els acusats "obtinguin el càstig que es mereixen". L'acusació particular, que imputa als acusats un delicte d'agressió sexual, demana penes que oscil·len entre els 15 i els 20 anys de presó; a banda de 10 anys de llibertat vigilada i una ordre d'allunyament de 10 anys més.