Un cotxe s'estampa contra la terrassa d'un bar a Igualada

Ensurt al centre d'Igualada aquest dijous al vespre quan un cotxe que ha perdut el control i s'ha estampat a la terrassa d'un bar de l'Avinguda de Barcelona cantonada amb el carrer de Pierola, segons han informat els Bombers de la Generalitat.

Per causes que es desconeixen, aquest dijous a 2/4 de 10 del vespre, un vehicle va sortir de la via i es va estampar contra la terrassa d'un bar sense que s'haguessin de lamentar ferits. Els Bombers van enviar al lloc dels fets dues dotacions.