Detingut per participar en una estafa informàtica a una empresa d'Olesa de Montserrat

Els Mossos d'Esquadra han arrestat un home veí de Martorell, de 35 anys i nascut a Ghana, com a presumpte cooperador necessari per una estafa d'11.000 euros a una empresa d'Olesa de Montserrat.

Segons han explicat els Mossos d'Esquadra, la detenció es va fer el passat 27 de juny arran d'una investigació iniciada a finals dels passat mes de març quan el representant d'una firma d'Olesa de Montserrat va denunciar una estafa amb l'emissió d'unes factures a un client egipci.

L'autor de l'estafa havia utilitzat un enginy informàtic per suplantar el correu corporatiu de l'empresa i, després de diversos correus electrònics, li havien demanat, a aquest client, que realitzés una transferència bancària d'una factura pendent de més d'11.000 euros a un copte bancari que era diferent al de l'empresa que ha presentat la denúncia.

Els investigadors van aconseguir identificar el titular del compte bancari al qual s'havien transferit els diners, que era un home de nacionalitat ghanesa resident a Martorell.

Els agents van aconseguir acreditar que l'home havia estat un cooperador necessari per tal de portar a terme aquesta estafa informàtica que els Mossos d'Esquadra qualifiquen de «complexa i tècnica» que hauria ideat una altra persona però que sense l'ajuda del detingut no s'hauria pogut arribar a finalitzar, segons els Mossos d'Esquadra. De fet, l'home havia retirat la totalitat dels diners poc temps després de rebre la transferència bancària per, d'aquesta manera, dificultar-ne la seva recuperació.

Finalment, els agents de la unitat d'investigació de la comissaria de Martorell van detenir el presumpte cooperador necessari de l'estafa. L'arrestat no tenia antecedents policials i després de passar a disposició judicial, el jutge instructor en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

Els Mossos d'Esquadra, en la seva nota, recorden que l'estafa coneguda com el «Mailer» i el «frau del CEO» són dues variants d'un mateix tipus d'estafa informàtica que pot combinar tècniques de «phishing», enginyeria social i programari maliciosos amb l'objectiu d'obtenir transferències bancàries i no autoritzades, en la qual majoritàriament les víctimes són empreses.

Hi ha dues modalitats de l'estafa. Una és la d'enganyar els empleats que tenen capacitat per realitzar una transferència a un compte que no és l'habitual. L'engany es fa a través d'un correu electrònic que usurpa el compte d'un client o que s'hi assembla.

L'altra modalitat consisteix en enganyar les entitats bancàries a través de la usurpació d'un compte de correu electrònic del titular i la tramesa de documents d'ordre de transferència falsificats.

Segons els Mossos d'Esquadra és un fenomen recent que en el darrer any afecta un nombre creixent d'empreses i per imports elevats, ja que les víctimes del frau acostumen a disposar de comptes corrents amb una elevada liquiditat al tractar-se de comptes d'empresa.