Detingut un veí de Sant Fruitós per cultivar 800 plantes de marihuana en una nau de Navarcles

Mossos d'Esquadra de la comissaria de Manresa van detenir aquest dijous un home de 25 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Sant Fruitós de Bages, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

El passat 28 de juny els mossos van ser alertats pels vigilants de Navarcles que de l'interior d'una nau de la població en sortia una forta olor de marihuana. Quan els agents van arribar al lloc van observar que aquesta nau tenia una porta oberta i que des d'allà s'observaven diversos planters de marihuana i se sentia soroll de ventiladors.

Hores després, els agents van fer una entrada i perquisició a la nau i en el primer pis van localitzar una estança amb 800 plantes de marihuana, juntament amb una complexa instal·lació destinada al cultiu indoor. A més, també van observar que el subministrament elèctric estava manipulat.

Arran d'això els Mossos van iniciar una investigació per tal de localitzar l'autor dels fets, ja que en el moment de l'entrada no es va trobar a ningú. Finalment, aquest dijous van localitzar i detenir el presumpte autor per un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. El detingut va quedar en llibertat després de declarar a comissaria amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan aquest el requereixi.