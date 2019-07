Dos detinguts a Berga per tinença de drogues després d'una baralla

La Policia Local de Berga va detenir dos joves per un presumpte delicte contra la salut pública. Segons han explicat fonts de la Policia Local, els fets van passar el 28 de juny després que veïns del carrer Buxadé de la ciutat avisessin que hi havia una discussió al mig del carrer, a les 7 del matí.

Quan van arribar al lloc dels fets, els agents de la Policia Local van trobar un vehicle encastat a una paret i van haver de fer tasques de mediació entre els joves que discutien.

Posteriorment, els agents van examinar el vehicle i al seu interior hi van localitzar una bossa amb diverses substàncies estupefaents. Llavors van practicar les detencions i van traslladar les dues persones a la comissaria dels Mossos d'Esquadra on es va fer una anàlisi de les substàncies localitzades al vehicle, on en total hi havia 500 grams de marihuana i 12 grams de cocaïna.

La Policia Local recorda que els delictes contra la salut pública tipificats a l'article 368 del Codi Penal preveu penes de tres a nou anys de presó i una multa en funció del valor de la droga objecte del delicte quan es tracta de substàncies que poden causar danys greus a la salut.