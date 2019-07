Enxampen fent un avançament antireglamentari un camioner que quadruplicava la taxa d'alcohol al túnel del Bruc

Els Mossos d'Esquadra van denunciar aquest dijous un camioner a Castellolí que quadruplicava la taxa màxima d'alcohol. L'home, de 58 anys, i veí d'Énguera (València), va ser aturat pels agents després de realitzar un avançament antireglamentari. Els fets van tenir lloc pels volts de les cinc de la tarda a l'interior del túnel del Bruc, a l'autovia A-2.

En constatar que mostrava símptomes d'haver begut, la patrulla el va sotmetre a la prova i va donar 0,74 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, quatre vegades la màxima permesa per un conductor de camió. Els Mossos el van sancionar per un delicte contra la seguretat del trànsit i també el van denunciar administrativament per fer un avançament antireglamentari.