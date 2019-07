La menor del cas d'abusos viviaen una situació de «vulnerabilitat»

Les psicòlogues, psiquiatres i metges forenses que van atendre la menor del cas d'abusos sexuals de Manresa consideren que el relat que la noia els va fer sobre els fets és creïble i que es trobava en una situació de «vulnerabilitat».

Al llarg de la sessió d'ahir, psicòlogues i psiquiatres que van atendre la menor van descriure la seva situació de «vulnerabilitat» en el marc d'un entorn familiar «complicat» que la va portar a viure part de la infantesa i adolescència amb la seva àvia i sota la tutela de la DGAIA. També van explicar que en el moment de la denúncia la noia estava en tractament per un trastorn alimentari i també per addicció a substàncies tòxiques. També van explicar que la jove procedeix d'un entorn familiar complicat. Tot i això, van assegurar que en cap moment havien detectat indicis de «fabulació» en el seu relat i que la seva explicació dels fets sempre havia estat coherent.

En un primer moment, la noia va ser atesa a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on se li va fer una revisió forense i on també es va activar el protocol per als casos d'abusos sexuals, atès el relat que els va explicar la jove, segons van dir les ginecòlogues i metges forenses que li van fer la revisió.

Les autores de l'informe hospitalari van afirmar que en la revisió, que no ha resultat concloent per aclarir el que va succeir, se li va detectar un xuclet al pit i una lesió lleu a la tíbia i una altra al colze, però no lesions a la zona genital encara que això no descarta que hagués pogut ser violada. A preguntes d'una de les defenses, també van respondre que és possible que la penetressin sis homes sense que això li produís cap lesió ni seqüela a la zona genital. Les anàlisis d'orina, sang i de cultius vaginals només van detectar consum de cànnabis i una infecció urinària.

Un temps després dels fets, la noia va ser atesa per la Fundació Vicky Bernadet, especialitzada en l'ajuda a menors que han estat víctimes d'abusos. Una psicoterapeuta de l'associació va explicar que el trastorn adaptatiu que tenia la menor es va agreujar arran dels fets. Això es traduïa en por a sortir al carrer, a anar a l'escola, problemes per dormir i, en definitiva, capacitat per adaptar-se a l'entorn. A més, se sentia «traïda» per persones de confiança.

La psicopedagoga també va explicar que la situació de la jove havia millorat gràcies al tractament, que havia reprès els estudis i que havia aconseguit bones notes.

Per altra banda, segons va assegurar, la menor també tenia por de possibles amenaces i que tot i la millora al llarg de les 20 sessions que s'havien portat a terme, va afirmar que en les dates prèvies a la celebració del judici la noia se sentia «desbordada» i que si no hagués estat pels fets que ara es jutgen «no tindria la simptomatologia descrita». Va afegir que l'adolescent tenia por de no ser creguda respecte dels fets denunciats, cosa que és habitual, va dir, en les víctimes d'abusos, especialment quan són menors.

La psicopedagoga també va assegurar que el relat de la menor sempre ha estat coherent i que és creïble. Una altra de les pèrits també va relatar que la noia tenia un coeficient intel·lectual dintre dels paràmetres habituals.

D'altra banda, segons van explicar les diferents especialistes, la noia els havia dit que només recordava una primera relació, ja que havia pres alcohol i fumat cànnabis i creia que li havien posat alguna substància a la beguda. Els suposats abusos posteriors li haurien explicat les amigues.

Dilluns que ve serà el torn de la declaració de la menor i de 13 testimonis. Previsiblement la menor declararà a porta tancada.

En la sessió d'ahir també van declarar els autors d'un informe lumínic amb l'objectiu de demostrar que la visibilitat a l'interior de la fàbrica Vinyes, on haurien succeït els fets, era molt baixa. Segons l'informe, a l'interior de l'antiga fàbrica Vinyes, amb la il·luminació dels telèfons mòbils només era possible veure diferents siluetes però sense distingir de quina persones es tractava.

Segons el relat de la Fiscalia, la jove va ser penetrada per sis joves mentre un setè s'ho mirava mentre es masturbava i dos d'ells n'haurien abusat una segona vegada hores més tard. Ara per ara, la Fiscalia els imputa un delicte d'abús sexual, mentre que l'acusació particular eleva els fets a agressió sexual.