Enxampen un camioner ebri quan feia un avançament il·legal al Bruc

Els Mossos d'Esquadra van denunciar dijous un camioner que quadruplicava la taxa màxima d'alcohol. L'home, de 58 anys, i veí d'Énguera (València), va ser aturat pels agents després d'un avançament antireglamentari. Va ser cap a les cinc de la tarda al túnel del Bruc, a l'A-2. En constatar que mostrava símptomes d'haver begut, el van sotmetre a la prova i va donar 0,74 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, quatre cops el màxim permès a un camioner. Els Mossos el van sancionar per un delicte contra la seguretat del trànsit i el van denunciar administrativament per l'avançament.