La família de la menor del cas d'abusos ha viscut «tres anys d'impotència»

La família de la menor que va denunciar el cas d'abusos sexuals que aquests dies s'està jutjant a l'Audiència de Barcelona ha fet un comunicat en què afirma que han viscut «tres anys de silenci i impotència» i agraeix públicament el suport que estan rebent per part de la societat.

En el comunicat, la família diu que han viscut «tres anys de silenci i d'impotència» i que el seu objectiu és «la defensa i la recuperació en tots els àmbits de la nostra petita», que tenia 14 anys en el moment en què presumptament van passar els fets. «És en aquest punt on volem seguir centrant tots els nostres esforços», diu la família.

En el mateix comunicat també expliquen que «necessitem que el nostre cas es resolgui en l'àmbit de la justícia en la qual hem dipositat les nostres esperances» perquè els acusats «obtinguin el càstig que es mereixen». La família, que es defineix «de classe treballadora», també demana que «el nostre dolor no s'utilitzi per alimentar opinions o comentaris de caire feixista o racista».

Finalment, diu, que «en aquests dies tan difícils les vostres mostres de suport ens donen ànim per continuar lluitant perquè es faci justícia per la nostra petita».

L'acusació particular acusa sis dels processats per agressió sexual i els demana penes d'entre 15 i 20 anys de presó. Per la seva banda, ara per ara, la Fiscalia els acusa d'abús sexual i demana condemnes d'entre 10 i 12 anys de presó per aquests delictes. Un d'aquests acusats també ho està per tres delictes d'amenaces i un altre per obstrucció a la justícia. Finalment, hi ha un setè acusat de no haver impedit la comissió del delicte.



Concentració, dilluns al matí

Per a dilluns s'ha convocat una concentració de suport a la menor a les portes de l'Audiència de Barcelona. La concentració s'ha convocat per a 2/4 de 10 del matí. El Comitè de Vaga Feminista de Manresa ha fet una convocatòria a l'estació de la Renfe de Manresa a les 8 del matí per assistir conjuntament des de la capital del Bages a la concentració.

Precisament dilluns és previst que declari la noia. Previsiblement ho farà a porta tancada i també protegida de la vista dels acusats. També es preveu que declarin 13 persones més com a testimonis.

Dimarts passat, coincidint amb l'inici del judici, una concentració va aplegar unes 300 persones al centre de Manresa que van tallar el trànsit a la Muralla del Carme.