Incendi de Rajadell: els Bombers estabilitzen el foc

Pels volts de les 5 de la tarda, els Bombers han donat per estabilitzat l'incendi que s'ha declarat a pocs minuts per a 2/4 de 4 de la tarda al terme municipal de Rajadell i ara remullen la zona cremada i l'entorn per evitar que revifi. Per altra banda, a 2/4 de 6 de la tarda s'ha obert l'Eix Transversal, que s'havia tallat en motiu del 'incendi.



Tretze dotacions terrestres i quatre d'aèries treballen en l'incendi al terme municipal de Rajadell, molt a prop de la sortida de Fonollosa de l'Eix Transversal (C-25). Segons els Bombers, s'ha declarat a les 15.21 h de la tarda i un membre del cos de Bombers que estava fora de servei ha estat qui n'ha alertat. Ha començat en un camp de cereals.



Les flames han agafat força perquè en el camp on cremaven, tot i està segat, hi havia palla que les alimentaven i ja havien començat a arribar a una zona boscosa. Els Bombers han explicat que s'han mobilitzat un nombre important de dispositius perquè segueixen l'estratègia d'atacar tots els incendis durament des del primer moment i, així, extingir-lo com més aviat millor amb la finalitat d'evitar que hi hagi simultaneïtat d'incendis a Catalunya i haver de dividir els efectius.





En aquest incendi de Rajadell, per exemple, els avions de vigilància i atac #bomberscat s'estan centrant en el flanc esquerre, on també hi treballen pagesos amb els seus tractors per impedir que el foc avanci. Els helicòpters fan descarregues d'aigua al flanc dret pic.twitter.com/t83FlR59pa — Bombers (@bomberscat) July 6, 2019