Un incendi agrícola crema mitja hectàrea a l'Alt Urgell

Un incendi va cremar la matinada de dissabte un camp al terme municipal de Bassella, a la comarca de l'Alt Urgell. Els Bombers va rebre l'avís a 2/4 d'1 de la matinada i fins al punt on es va declarar l'incendi es van desplaçar 16 dotacions terrestres dels Bombers. Els mitjans aeris no hi van participar perquè era de nit. Pocs minuts abans de les 2 de la matinada els Bombers van donar per controlat totalment el foc, i ahir, bona part del dia, s'hi van quedar efectius per evitar que el foc revifés. En total, es van cremar 5.000 metres quadrats de conreu.