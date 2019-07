Una màquina agrícola causa un foc a Sant Boi de Lluçanès que encara no està controlat

Nou ensurt, avui diumenge, per dos incendis a les nostres comarques, a Sant Boi de Lluçanès i a Argençola, després del que ahir a la tarda va encendre totes les alertes, a Rajadell.

A les 8 del vespre, pel que fa al de Sant Boi de Lluçanès, tot i que encara no estava controlat, els Bombers han explicat que no creien que anés a més i que aviat ho estaria. La causa, una màquina recol·lectora. No han concretat les dimensions de la zona cremada, però sí que ha estat bàsicament camp agrícola i vegetació d'arbrat.

L'avís s'ha donat a les 5 de la tarda i 35 minuts i fins a la zona de l'incendi s'hi han traslladat 14 dotacions dels Bombers, dues de les quals aèries.

En el cas del d'Argençola, a la comarca de l'Anoia, l'avís s'ha donat a la 1 del migdia i 2 minuts. S'ha originat en una pista forestal del nucli de Clariana. S'hi han desplaçat 14 dotacions dels Bombers, tres de les quals aèries. Ha afectat 250 m2 i els Bombers l'han donat per extingit pels volts d'un quart de 7 de la tarda.