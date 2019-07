Tres accidents de trànsit en un dia a l'autovia A-2 entre Abrera i Esparreguera

L'autovia A-2 va registrar ahir tres accidents. Cap ocupant dels vehicles que s'hi van veure involucrats va patir ferides de gravetat. El primer accident va tenir lloc a les 6 del matí al punt quilomètric 586, al terme d'Abrera, quan dos cotxes van xocar. L'accident no va ser greu i ningú no va quedar atrapat. El segon va tenir lloc dues hores més tard, a les 8 del matí, en el punt quilomètric 582, en el tram de l'A-2 que passa per Esparreguera. En aquest segon accident hi va haver un ferit que va ser atès en el mateix lloc de l'accident i que quan van arribar els serveis d'emergències estava fora del vehicle. A poca distància d'aquest punt, a 2/4 de 2 del migdia, l'A-2 va registrar un tercer accident, al terme d'Abrera. El conductor del vehicle va resultar ferit. També hi anava un menor, que va resultar il·lès.