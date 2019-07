L'Ajuntament de Manresa s'adhereix a les diverses concentracions de protesta per l'atac sexual a una menor

Tots els grups municipals de l'Ajuntament de Manresa (ERC, JxM, PSC, FEM Manresa i Cs), juntament amb el Consell Municipal de la Dona, han volgut manifestar aquest dilluns el seu «més enèrgic rebuig» a la presumpta violació d'una menor a Manresa per part d'un grup de set homes i el seu «compromís en la lluita per eradicar qualsevol tipus de violència contra les dones». Per aquest motiu, s'adhereixen a les diverses concentracions i actes de rebuig que grups feministes han convocat per aquest dilluns. L'Ajuntament convoca així «tota la ciutadania» a expressar la seva protesta a les 8 del vespre, a la plaça Major, a la concentració convocada pel Comitè de vaga feminista de Manresa

El consistori vol reiterar «el suport a la víctima», que avui declarava davant del jutjat, i a tota la seva família, i recorda que s'ha posat a la seva disposició «per al que els convingui, si aquest és el seu desig».

Poc després que el Tribunal Suprem hagi condemnat els membres de La Manada a 15 anys de presó, l'Ajuntament recorda que el cas de Manresa «té una clara similitud amb aquest, però amb l'agreujant que la víctima era una menor». Per això sol·licita que la fiscalia qualifiqui els fets com a «agressió sexual amb intimidació», i no com a abús.