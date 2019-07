La víctima del cas d'abusos de Manresa es va sentir intimidada per una pistola

La víctima del cas d'abusos sexuals a Manresa que aquests dies es jutja a Barcelona ha assegurat, davant el tribunal, que es va sentir «intimidada» per la pistola que segons ha assegurat portava un dels acusats i amb la qual anaven fent el gest de carregar-la durant la festa. La noia ha declarat amb un biombo per evitar el contacte visual amb els acusats.

La noia, que en el moment dels fets tenia 14 anys i ara 17, està convençuda que li van posar «alguna cosa» a la beguda» i que només recorda «flaixos» d'aquella nit.



La nit té dues parts molt diferenciades

La primera part és quan estaven a l'antiga fàbrica Vinyes on van beure alcohol i tot va transcórrer amb certa normalitat. Cap a la mitjanit, va anar juntament amb una amiga i un altre dels presents a la festa fins a la plaça 11 de setembre per veure la seva tieta i demanar-li si podia tornar a la festa i quedar-se a dormir a casa d'aquesta amiga que l'acompanyava, i que també ha declarat avui. La tieta els va donar llum verda.

La segona part de la festa va ser quan van tornar a l'antic recinte fabril i quan haurien tingut lloc els fets denunciats. D'aquests, ella només recorda que a l'exterior de la nau, el principal dels acusats, Bryan A. M. C. li va introduir els dits a la vagina en un moment en què ell l'hauria acompanyat a l'exterior de la caseta per orinar. Ha afegit que ella li va dir que li feia mal i ell va parar. Un altre dels testimonis que han declarat avui també ha corroborat aquests fets tot i que els relats difereixen del moment en què haurien passat.

D'altra banda, amb el mateix Bryan A. M. C., segons ha dit la noia, unes setmanes abans havia mantingut relacions sexuals de forma voluntària. També ha admès que durant la festa es va «embolicar» amb un altre dels assistents, que aleshores era menor d'edat i que no està entre els acusats. La jove recorda també que els acusats s'anaven passant una pistola de manera que se sentia «intimidada». Per aquest motiu, ha relatat la jove, després de tots els fets, ella juntament amb una amiga -la que avui també ha declarat com a testimoni- van pujar al cotxe amb la resta dels acusats per anar a casa d'un d'ells.

També recorda haver estat en una altra de les casetes del recinte que és en la qual haurien passat els fets denunciats. Allà, segons ha explicat ella recorda que «estava plorant i tenia algú amb ulleres a sobre» que ha identificat com a Yordanis de J. C. Els altres acusats, ha dit, s'estaven masturbant mentre s'ho miraven i també l'haurien penetrat, encara que això ho explicat perquè és el que li va explicar la seva amiga. Aquesta noia, que encara ara també és menor d'edat, també ha declarat en la sessió d'avui del judici. Aquesta testimoni, que ha assegurat que després dels fets «em van posar una pistola a la boca», ha relatat que va veure un dels altres acusats sobre la noia i penetrant-la, Maikel P. T. mentre els altres s'ho miraven i s'estaven masturbant. Al ser enxampats, per ella i una altra noia que també estava a la festa, tots van marxar ha dit la testimoni.

Abans d'això, ha explicat que Bryan A. M. C. havia marxat amb la presumpta víctima de la caseta on estaven tots els assistents a la festa i que quan va tornar li havia donat un rellotge perquè controlés intervals de 15 minuts,que és l'estona, segons va dir la testimoni, tenia cadascun dels nois per estar a soles amb la víctima. Entre els qui s'estaven masturbant també hi havia, segons aquesta jove, el noi que les havia acompanyat a veure la tieta a la plaça 11 de setembre.

Ha dit que durant el camí de tornada el noi les va advertir del que «ens farien» a la tornada. Aquest noi també ha declarat avui com a testimoni, ha reconegut haver-les acompanyat però ha negat haver-se masturbat mentre els altres penetraven la víctima. Precisament aquest testimoni ha relatat que Bryan A. C. li hauria proposat implícitament tenir relacions sexuals amb la víctima, cosa a la qual ell es va negar i moment a partir del qual hi van mantenir relacions la resta dels acusats. Aquest testimoni ha relatat que només va veure com Maikel P. T. la penetrava.

Ell mateix també ha explicat que l'endemà va rebre una trucada de Bryan A. C. que li va dir «tu no has vist res. Sino ja saps què et pot passar?». Per aquest motiu, ha relatat, que es va sentir amb «l'obligació de mentir» però que finalment va declarar.

El quart i últim testimoni que ha declarat aquest matí també ha assegurat haver estat víctima d'amenaces, encara que va abandonar la festa abans que passessin els fets denunciats. Segons ell, el principal acusat havia quedat amb ell perquè «digués que tenia nòvia» i portava una altra roba.També ha assegurat que l'hauria amenaçat amb morts a Manresa, tot i no recordar les paraules textuals. Respecte la festa, ha dit que «vaig veure una pistola» però «no que estiguessin amenaçant a ningú».



Protesta a les portes de l'Audiència

La sessió d'avui ha anat precedida d'una protesta a les portes de l'Audiència de Barcelona. Desenes de persones, principalment dones, s'han concentrat i han volgut mostrar el seu suport a la víctima i també el seu desacord amb la qualificació dels fets que fa la fiscalia, que ara per ara els titlla d'abusos. "Yo si te creo"; "No es abuso, es violación" y "nos tocan a una, nos tocan a todas", han estat alguns del lemes que s'han corejat.