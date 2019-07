Una amiga de la menor del judici per abusos afirma que els acusats «la volien llençar a un riu»

L'amiga de la víctima que ahir va declarar en el judici del cas d'abusos de Manresa va assegurar que havia hagut de convèncer els acusats perquè l'adolescent pogués anar a dormir a casa seva, ja que els processat volien «llençar-la al riu» per evitar que expliqués res del que presumptament havia passat a la festa.

«Els vaig haver de dir que me l'emportava, la dutxava i li donava una pastilla perquè la volien llençar a un riu», va insistir entre plors, moment en què dos familiars de la víctima van abandonar la sala del judici, on assistien de públic, visiblement afectats i entre retrets al jutge perquè els processats podien seguir a la sala malgrat que en molts moments, quan sentien el relat de la testimoni, feien gestos de desaprovació.

Aquesta menor, igual que la víctima, va declarar rere un biombo que impedia el contacte visual. Tot i això, ells sí que podien seguir la declaració a través d'una pantalla dins de la mateixa sala mentre sentien la seva veu en directe.

Més enllà d'aquesta suposada intenció de llençar la menor al riu, les amenaces van ser presents en les declaracions dels diferents testimonis que van declarar ahir, a part de la intervenció de la mateixa víctima. Així, el testimoni al qual el principal acusat, Bryan A. M. C., hauria proposat mantenir relacions amb la noia ( vegeu notícia principal de la pàgina 2) va explicar que l'endemà de la festa havia rebut una trucada d'aquest acusat i li havia dit: «Tu no has vist res. Si no, ja saps què et pot passar?». Per aquest motiu, va relatar el jove, s'havia sentit «obligat a mentir» en les seves declaracions però que finalment havia explicat el que havia passat.

El quart i últim testimoni que també va declarar en la sessió que va tenir lloc ahir va assegurar haver estat víctima d'amenaces, encara que havia abandonat la festa abans que passessin els fets denunciats.

Segons ell, el principal acusat havia quedat amb ell en persona després dels fets perquè «digués que tenia nòvia» i portava una altra roba. També va assegurar que l'havia amenaçat amb morts a Manresa, tot i no recordar les paraules exactes amb les quals hauria proferit l'amenaça. Respecte de la festa i l'arma de foc de la qual van parlar altres testimonis durant la jornada, va assegurar que «vaig veure una pistola» però «no que estiguessin amenaçant a ningú».