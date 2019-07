Desenes de persones protesten davant dels jutjatsa Barcelona

Desenes de persones van protestar ahir al matí a les portes de l'Audiència de Barcelona. Les manifestants van mostrar el seu suport a la víctima dels presumptes abusos sexuals tot corejant lemes com «Jo sí que et crec» i «No estàs sola». Les manifestants també portaven cartells en els quals es podia llegir: «No és abús. És violació», en una protesta que va coincidir amb la manifestació convocada amb motiu del judici a dos activistes acusats de desordres i atemptat a l'autoritat durant la protesta per la detenció de Puigdemont.

A la concentració hi havia una desena de persones que hi havien anat procedents de Manresa i que hi van arribar en tren.