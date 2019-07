El judici es reprendrà divendres ambla declaracióde 9 testimonis

La vista oral del judici del cas de delicte sexual de Manresa continuarà divendres, quan està previst que declarin nou testimonis. En concret queden pendents de declarar quatre agents dels Mossos d'Esquadra, un altre dels menors que va ser a la festa, una major d'edat que també era al lloc on presumptament van passar els fets i la mare i la tieta de l'adolescent. Aquesta última va veure l'adolescent a la plaça Onze de Setembre al voltant de les 11 de la nit i, segons van declarar ahir dos dels testimonis i la mateixa víctima, és qui va donar permís a la noia perquè tornés a la festa a recollir les seves coses i es quedés a dormir a casa d'aquesta amiga que l'estava acompanyant.

El judici va començar dimarts de la setmana passada i estava previst que les sessions es portessin a terme dimecres i dijous de la mateixa setmana. La mort d'un familiar proper d'una de les lletrades va fer que la sessió de dimecres, en la qual estava previst que declaressin els testimonis, se suspengués.

El judici es va reprendre dijous amb la declaració dels pèrits, entre els quals hi havia sis psicòlogues, psicopedagogues, ginecòlogues i forenses que van atendre la menor. També van declarar dos enginyers industrials que van fer un informe lumínic en el qual s'assegurava que a l'interior de les naus hi havia molt poca visibilitat encara que s'usessin mòbils per il·luminar-se.