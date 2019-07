Un llamp provoca un incendi a Abrera

Un llamp ha provocat un foc a la zona de Ca n'Amat a Abrera. L'incendi s'ha produït cap a dos quarts de quatre de la tarda quan els bombers han rebut l'avís que hi havia una columna de fum. El foc ha cremat només tres metres quadrats de matoll i sotabosc i ha estat extingit amb eines manuals, com pales i desbrossant la zona del voltant, tasca que ha portat a terme l'equip de prevenció activa forestal (EPAF). A la zona també s'hi ha desplaçat la policia local i el foc s'ha donat per extingit poc abans de les cinc de la tarda, una hora i mitja després del seu inici.