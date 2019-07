VÍDEO | Manresa se solidaritza amb la víctima de la fàbrica Vinyes

Més de 300 persones es van concentrar ahir a la plaça Major de Manresa per expressar el seu suport a la menor manresana víctima de l'agressió sexual en grup que es jutja aquests dies a Barcelona. La convocatòria era del Comitè de vaga feminista, i també s'hi va afegir el Consell Municipal de la Dona i l'Ajuntament. Cadascun d'ells va llegir un manifest. Tots van coincidir, però, en solidaritzar-se amb la víctima i la seva família, en reclamar canvis al Codi Penal per fer front a aquest tipus de casos i reclamar que no es tracta d'un abús sinó d'una violació.

En el manifest del Consell Municipal de la Dona es va afirmar que cap violació és interpretable.

A la declaració de tots els grups municipals amb representació a l'Ajuntament –Esquerra, Junts, PSC, Fem Manresa i Ciutadans– reclama a la Fiscalia que qualifiqui els fets d'agressió sexual amb intimidació i no d'abús. Afirma que aquest cas té una clara similitud amb el de La Manada de Pamplona, però amb l'agreujant que la víctima és una menor. També expressa la voluntat de l'Ajuntament de seguir treballant «de manera decidida a favor de la igualtat i per erradicar la xacra de la violència de gènere, denunciant qualsevol situació de violència o discriminació envers les dones, i donant suport a les dones que encara en són víctimes i les seves famílies». Segons l'Ajuntament, «la igualtat i la llibertat de totes les persones són valors fonamentals i Manresa, com a ciutat compromesa amb aquests principis, seguirà treballant per construir una societat de dones i homes lliures».

Finalment, en nom del Comitè de vaga feminista, Alba Gual i Mariona Vallès van assegurar que «les proves són concises i els fets clars» i en canvi no és jutjat com una violació, sinó com a abusos. Per al comitè es tracta de violències estructurals fruit del sistema patriarcal. «La justícia és patriarcal i no ens empara», i el «Codi Penal promou la impunitat». Van reclamar canvis en la societat per eradicar la violència masclista.

La concentració va estar presidida per dues pancartes on es podia llegir: «Companya no estàs sola», i «No és abús, és violació». Així es va acabar, amb crits a la plaça recordant que no es tracta d'un abús, tal com l'ha qualificat la Fiscalia, sinó de violació. La concentració a Manresa va generar expectació mediàtica. A la plaça Major hi havia càmeres de la major part de canals de televisió de l'Estat.

Escenes com la de Manresa es van poder veure a diferents poblacions de la Catalunya Central. A Solsona, per exemple, la convocatòria la va fer l'Associació de Dones del Solsonès.