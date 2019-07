La víctima del cas d'abusos de Manresa es va sentir «intimidada» per una pistola

La víctima del cas d'abusos sexuals a Manresa que es jutja a Barcelona va assegurar ahir davant el tribunal que es va sentir «intimidada» per la pistola que, segons va explicar, tenia un dels acusats i amb la qual diferents dels processats feien el gest de carregar-la durant la festa, un botellón a l'antiga fàbrica Vinyes que va tenir lloc el 29 d'octubre del 2016 a la nit. La noia va declarar amb un biombo per evitar el contacte visual amb els acusats, que van seguir la declaració de viva veu i van veure la jove a través d'una pantalla.

La noia, que en el moment dels fets tenia 14 anys i ara en té 17, està convençuda que li van posar «alguna cosa a la beguda» i que només té «flaixos» d'aquella nit. La nit té dues parts molt diferenciades. La primera és quan eren a la fàbrica on van beure alcohol i fumar porros mentre parlaven i escoltaven música. Cap a la mitjanit, va anar amb una amiga i un altre dels nois dels presents a la festa fins a la plaça Onze de Setembre a veure la seva tieta i a demanar permís per si podia tornar a la festa a recollir «algunes coses» i quedar-se a dormir a casa d'aquesta amiga que també va declarar ahir. La tieta els va donar llum verd.

La segona part va ser quan van tornar a la fàbrica i quan haurien tingut lloc els fets. D'aquests, ella només recorda que a l'exterior de la nau el principal dels acusats, Bryan A. M. C., la va penetrar amb els dits en un moment en què ell l'hauria acompanyat a l'exterior per orinar. Va afegir que ella li va dir que li feia mal i ell va parar. Un altre dels testimonis que van declarar ahir va corroborar aquests fets tot i que els relats difereixen quant al moment en què haurien tingut lloc. També va afirmar que el principal acusat la va obligar a fer-li una fel·lació tant a ell com a un altre dels acusats, Maikel P. T.

L'adolescent va explicar que durant la festa s'havia «embolicat» [petonejat] amb un altre dels assistents a la festa, llavor menor i que no és entre els acusats. La jove també recorda que els acusats es passaven una pistola de manera que se sentia «intimidada». Per aquest motiu, va relatar, després de tots els fets, ella i una amiga -la que ahir va declarar com a testimoni- van pujar al cotxe amb alguns dels acusats per anar a casa de Maikel P. T., fins que el pare del jove els va dir que era molt tard i elles dues van marxar cap a casa d'un dels processats en cotxe.

La menor va relatar que també havia estat en una altra de les casetes del recinte, on haurien tingut lloc els fets denunciats. Allà, va prosseguir, «estava plorant i tenia algú amb ulleres a sobre», que va identificar com a Yordanis de J. C. Els altres acusats, va afirmar, s'estaven masturbant mentre s'ho miraven i també l'haurien penetrat, encara que això ho va explicar perquè és el que li havia dit la seva amiga.

Aquesta noia, que actualment continua sent menor d'edat, també va declarar ahir i va assegurar que després dels fets «em van posar una pistola a la boca», i que havia vist un dels acusats sobre la jove i penetrant-la, Maikel P. T., mentre els altres s'ho miraven i es masturbaven. En ser enxampats, per ella i una altra noia, van marxar tots, va afirmar la testimoni.



Torns de 15 minuts

Abans de sorprendre'ls, l'amiga va explicar que Bryan A. M. C. havia marxat amb la presumpta víctima de la caseta on eren tots els assistents a la festa i que quan en va tornar li havia donat un rellotge perquè controlés intervals de 15 minuts, que és l'estona, segons la testimoni, que tenia cada noi per estar amb la víctima. Els altres s'estaven masturbant i entre ells hi havia, segons aquesta jove, el noi que les havia acompanyat a veure la tieta a la plaça Onze de Setembre. Va dir que el jove les havia advertit del que «ens farien» a la tornada.

Aquest noi també va declarar ahir i va reconèixer haver-les acompanyat però va negar haver-les advertit de res i haver-se masturbat amb els processats. Precisament aquest testimoni va comentar que Bryan A. C. li hauria proposat implícitament tenir sexe amb la víctima, cosa a la qual ell s'havia negat i a partir d'aquell moment la resta dels acusats va mantenir relacions amb la víctima. Aquest testimoni va narrar que havia anat a l'espai on havien tingut lloc els fets i només havia vist com Maikel P. T. la penetrava.