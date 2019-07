Un cotxe cau per un terraplè a la Cerdanya

Un vehicle ha caigut per un terraplè a Prats i Sansor. El turisme circulava per la carretera LP4333-B quan, segons han explicat fonts dels Bombers de la Generalitat, el cotxe ha relliscat per la grava que hi havia a la via, ha col·lidit amb un altre vehicle i ha acabat caient per un terraplè.

Una dotació dels bombers ha anat al lloc dels fets i s'ha trobat el conductor ja fora del vehicle i han desconnectat la bateria i esperat la grua. Els fets han passat poc després de dos quarts de set de la tarda d'aquest dimecres.