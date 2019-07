Enxampen un conductor sense carnet ni assegurança que s'accidenta a Manresa

La Policia Local de Manresa ha obert un expedient a un conductor de Manresa de 41 anys que dilluns a la matinada va tenir un accident amb un altre vehicle i que, en comprovar-li la documentació, va resultar que tenia el permís de conduir suspès i no disposava d'assegurança a obligatòria.

Els fets van tenir lloc cap a la 1 de la matinada de dilluns a la car-retera de Vic de la capital del Bages. Segons la Policia Local, el vehicle del denunciat, un quadricicle de la marca Ligier, va fregar lateralment amb un BMW X4 que circulava en el mateix sentit. Dins l'altre turisme hi viatjava el conductor, de 20 anys d'edat, i quatre acompanyants, dos nois i dues noies, tots veïns de Manresa.

Els agents que van atendre l'incident van immobilitzar el Ligier i el seu conductor va quedar investigat per un delicte contra la seguretat del viària per trencament de condemna. S'han instruït diligències policials contra el conductor com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit i s'ha iniciat un expedient administratiu per infracció al Reglament General.