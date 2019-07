Restablerta la circulació ferroviària entre Planoles i La Molina després del descarrilament al túnel de Toses

La circulació ferroviària ha quedat restablerta aquest dimecres entre Planoles i La Molina després que un tren de Rodalies amb destinació Puigcerdà descarrilés ahir a la nit al túnel de Toses. Així mateix, la línia R3 ha recuperat poc abans de les tres de la tarda el servei habitual entre Ribes de Freser i Puigcerdà, després d'oferir durant el període d'interrupció de la circulació un pla alternatiu de transport per carretera. Tècnics d'Adif i de Renfe han treballat durant la nit i el matí per encarrilar i retirar el tren, netejar els materials i reparar el revestiment de protecció del túnel. Adif treballa amb la hipòtesi que la causa de l'accident va ser el despreniment del revestiment de formigó del túnel.

Tècnics d'Adif continuaran amb les inspeccions de l'estructura del túnel per determinar si cal fer treballs complementaris per evitar noves afectacions. A més, durant el 2019 s'han fet un conjunt d'assajos tècnics com a pas previ a elaborar un projecte per a la rehabilitació de l'estructura, inclòs en un pla de millora de la infraestructura de la xarxa ferroviària.

Els 35 passatgers que viatjaven al tren descarrilat aquest dimarts a la nit van resultar il·lesos i es van transbordar a un altre tren que els va portar fins a Toses, on van poder continuar per carretera fins a les seves destinacions.