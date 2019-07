Un conductor begut circula sense una roda per la C-16, a Guardiola de Berguedà

Un conductor begut va ser enxampat després de circular sense una roda per la C-16 a Guardiola de Berguedà. A més, el vehicle també va xocar contra una furgoneta i el conductor tenia pendent fer un curs de reeducació després d'haver tingut el permís de conduir suspès per ordre judicial.

Els fets van succeir el 8 de juliol quan, al voltant de les 9 del vespre, els Mossos d'Esquadra van ser alertats per un conductor que havia vist un vehicle que circulava sense una roda per la C-16, a l'altura del túnel de Guardiola de Berguedà. Els agents van anar fins al lloc i van seguir les marques que el vehicle havia deixat a la via i el van localitzar uns dos quilòmetres després, quan ja estava estacionat. El vehicle estava aparcat al carrer Nou de Guardiola de Berguedà i allà els agents van comprovar que havia col·lidit amb una furgoneta que estava aparcada just al costat, ja que aquesta presentava diversos danys.

El conductor, que, segons els Mossos d'Esquadra, mostrava clars símptomes de trobar-se sota la influència de les begudes alcohòliques, va donar un resultat positiu d'1,09 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, una taxa que quadruplicava la màxima permesa.

A l'home, veí de Guardiola de 46 anys, se'l va denunciar penalment per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota la influència de l'alcohol i també va ser denunciat administrativament per no haver fet un curs de reeducació després d'haver tingut el permís de conduir suspès per ordre judicial.