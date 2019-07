Rescaten dos escaladors que feien ràpel a Montserrat

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dimecres a la matinada a dos escaladors a la muntanya de Montserrat. Els dos excursionistes haurien quedat bloquejats perquè se'ls han enganxat les cordes mentre feien ràpel entre la Via del Carles i la via de l'Adrià, al Gorro Frigi.

En les tasques de rescat hi ha participat un equip dels GRAE que va rebre l'avís a les 22.02h del vespre. Després d'accedir fins al lloc on hi havia els dos escaladors els han pogut rescatar sans i estalvis i els han acompanyar fins al seu cotxe.