Un camí de Castellbell no té les tanques laterals robades i recuperades ara fa 6 anys

Un tram d'uns 300 metres d'un camí paral·lel a l'autopista C-16 al terme de Castellbell i el Vilar fa 6 anys que no té barreres de seguretat, malgrat que els lladres van ser enxampats in fraganti i el material va ser comissat pels Mossos d'Esquadra. Es tracta del camí que condueix des del cementiri fins a la masia de Cal Guixà.

El robatori es va produir l'11 de juliol del 2013 i el tram de tanques que no van desmuntar els lladres estan tal com les van deixar en aquell moment.

L'alcaldessa de Castellbell i el Vilar, consultada per Regió7, ha explicat que l'últim tram del camí, que no està asfaltat, és de propietat privada i no del consistori, de manera que ells no hi poden actuar i que, en tot cas, hauria de ser el propietari de la finca o Autema qui hauria d'instal·lar de nou les barreres laterals, ja que justament aquest tram del camí es troba en l'àrea d'afectació de l'autopista. L'alcaldessa també recorda que quan inicialment es van col·locar aquests elements de seguretat no els va instal·lar el consistori.

Un usuari que freqüenta la zona ha explicat a Regió7 que ha demanat tant a la Generalitat com a Autema que es reposin les tanques. Afirma que els primers han declinat tenir responsabilitats en aquest cas perquè el camí no és seu, mentre que els segons li han assegurat que només es fan càrrec de la tanca que impedeix l'accés d'animals a l'autopista.

Els lladres van desmuntar 75 trams de tanca, que al seu moment estaven valorats en uns 10.500 euros, segons van assenyalar fonts policials.