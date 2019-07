Una menor de la Cerdanya pateix un greu accident en un parc aquàtic

Una menor de 14 anys d'Alp va patir un greu accident al parc aquàtic d'Er el passat 4 de juliol quan, baixant a gran velocitat per un tobogan aquàtic, va impactar amb el cap contra una porta de fusta que estava oberta i li tallava el pas.

La noia, que estava al parc aquàtic amb els seus companys de la federació d'snowboard, va quedar inconscient a l'aigua, d'on la van haver de treure dos companys i l'entrenador, i posteriorment va ser traslladada a l'hospital en helicòpter. Segons els dos nens que la van socórrer, a més, no hi havia socorristes en aquella zona, i tot just van arribar quan ja havien tret la menor de l'aigua.

La mare de la ferida explica que «li han trencat l'estiu i part de l'hivern, amb diversos viatges i sortides que tenia programades i la temporada d'snow». La menor va patir dues fractures properes a l'orella, d'on li sortia tanta sang el dia de l'accident que es van veure obligats a induir-li el coma, i ara seguirà de baixa almenys 3 mesos més.

Després de 4 dies a la UCI i alguns més a la planta de pediatria de Perpinyà, la menor seguirà recuperant-se de les lesions a casa seva. Segons apunta la seva mare, però, la filla «té un trauma al cap, un os trencat, a dia d'avui no hi sent i perd l'equilibri», encara que en principi aquestes secueles són reversibles.

La família denunciarà ara el parc aquàtic per negligència, així que les càmeres de seguretat del parc seran claus per demostrar si hi va haver alguna negligència i aclarir què va passar amb la porta, a més de comprovar si la presència i l'actuació dels socorristes va ser adequada.

A més, la mateixa família de la menor assegura que denunciarà el parc perquè «li hauria pogut passar a qualsevol». L'entrada al recinte, que no va tancar després de l'incident, és a partir dels 3 anys.